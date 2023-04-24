Мэнни Пакьяо дал совет Райану Гарсии после поражения Джервонте Дэвису

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) считает, что бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Райану Гарсии (23-1) необходимо улучшать свою технику.

«Это был хороший бой, но Гарсия еще развивается. Он еще молод, — сказал Пакьяо в интервью Fight Hub TV. — Он должен укреплять свое тело, а также осваивать новые техники. Это то, что ему нужно. У него есть навыки бокса, но ему просто нужно их улучшить».

Джервонта Дэвис (29-0) победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

