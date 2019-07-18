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Мэнни Пакиао - о сопернике Ките Турмане: "Говорить – легко. В ринге со мной ему будет непросто"

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Чемпион WBA Regular, 41-летний филиппинец Мэнни Пакиао пообещал, что его противнику, американцу Киту Турману будет нелегко в предстоящем поединке на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, сообщает WBN. Бой состоится 21 июля.

 
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– Я всегда с улыбкой воспринимаю все, что говорит Кит. Говорить – легко, но в ринге со мной ему будет очень непросто. Я в этом спорте уже давно. Поэтому пусть он докажет все на деле, – приводит слова Пакиао WBN.

Пакиао провел последний бой 19 января 2019-го. Тогда спортсмен одержал победу над Эдриэном Бронером на турнире MGM Grand в Лас-Вегасе.

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