Мэнни Пакиао: "Говорил сыну, что он не должен заниматься боксом"

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакиао не хочет, чтобы его сын занимался боксом. Ранее в Интернете появилось видео, как 19-летний Пакиао-младший проводит свой первый поединок на ринге.

– Я знаю, как это тяжело. Сказал ему: "Твой отец попал в бокс только для того, чтобы вырваться из нищеты. Тебе не нужно боксировать", – цитирует AFP Пакиао-старшего. – Но он сказал, что это его страсть, что он хочет представлять свою страну как спортсмен. Его мать тоже отговаривала от этого, даже плакала несколько раз. Но он на самом деле хочет этого.