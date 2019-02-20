13:25 | Бокс — Профессиональный

Мэнни Пакиао: "Говорил сыну, что он не должен заниматься боксом"

Обсудить
0

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакиао не хочет, чтобы его сын занимался боксом. Ранее в Интернете появилось видео, как 19-летний Пакиао-младший проводит свой первый поединок на ринге.

– Я знаю, как это тяжело. Сказал ему: "Твой отец попал в бокс только для того, чтобы вырваться из нищеты. Тебе не нужно боксировать", – цитирует AFP Пакиао-старшего. – Но он сказал, что это его страсть, что он хочет представлять свою страну как спортсмен. Его мать тоже отговаривала от этого, даже плакала несколько раз. Но он на самом деле хочет этого.

Загрузка...
Материалы других СМИ