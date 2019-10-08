Менеджер Усика: «Устинов точно не будет соперником Александра»

Александр Красюк, менеджер боксера Александра Усика, прокомментировал информацию о том, что соперник украинца Тайрон Спонг попался на допинге. Бой должен был состоятся 12 октября в Чикаго.

— Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие, — сказал Красюк. (Михаил Потапов).

Ранее во вторник промоутер Владимир Хрюнов заявил, что 42-летний Устинов согласился стать соперником Усика вместо Спонга.

Допинг испортил планы Усика. С дебютом украинца в супертяжах опять кошмар