Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Менеджер Усика назвал его лучшим боксером в супертяжелом весе

10:10

Менеджер Эгис Климас подчеркнул: украинский боксер Александр Усик своим поединком с американцем Чаззом Уизерспуном показал, что является лучшим в супертяжелом весе.

Усик в ночь на воскресенье победил Уизерспуна в своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Команда американца отказалась от продолжения боя после седьмого раунда.

— После выступления Усика можем сказать, что он показал красивый бокс в тяжелом весе. Давно такого не видели. Спокойно можем объявлять, что на сегодняшний день он лучший боксер в этом дивизионе, — цитирует ТАСС Климаса.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6996214

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир