Менеджер Усика назвал его лучшим боксером в супертяжелом весе

Менеджер Эгис Климас подчеркнул: украинский боксер Александр Усик своим поединком с американцем Чаззом Уизерспуном показал, что является лучшим в супертяжелом весе.

Усик в ночь на воскресенье победил Уизерспуна в своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Команда американца отказалась от продолжения боя после седьмого раунда.

— После выступления Усика можем сказать, что он показал красивый бокс в тяжелом весе. Давно такого не видели. Спокойно можем объявлять, что на сегодняшний день он лучший боксер в этом дивизионе, — цитирует ТАСС Климаса.