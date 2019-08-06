Менеджер Поветкина: "Не хотел бы боя с Усиком, потому что его могут перевести в политическую плоскость"

Менеджер бывшего чемпиона WBA в тяжелом весе Александра Поветкина Дмитрий Иванов сказал, что сейчас не хотел бы проводить бой между его подопечным и украинцем Александром Усиком. Причиной менеджер назвал политическую составляющую.

– Саше интересны бои с большими спортсменами, потому что такие бои делают имя, – цитирует news.ru Иванова. – У Саши есть золотые медали олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы среди любителей, были чемпионские пояса в профессиональной карьере. Хотелось бы, чтобы ряд его именитых соперников, таких как Кличко, Джошуа, пополнился и другими именами. К ним относятся Усик, Фьюри-старший, Уайлдер. В бою с Джошуа травма Александра достигла своего пика. Когда у него были спарринги, он постоянно жаловался на свои локти, а потом врачи вытащили 33 осколка из одного локтя и 17 из другого и спросили: "А как ты вообще боксировал?" У меня еще есть надежда на матч-реванш с Джошуа или бой с любым другим именитым соперником.

– Вам лично интересен Усик в качестве соперника Поветкина?

– Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы – один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей. У Усика очень комбинационная манера и классная работа ног. Поветкин всегда хочет быть в центре ринга, поддавливать, поэтому у них получился бы красивый бой, интересный для всех. Этот бой можно было бы провести на любой площадке с хорошим финансовым успехом для промоутера. Команда Александра Усика выбрала себе другую дорогу, мы тоже ищем свой путь и относимся с глубоким уважением к этому боксеру и его тренерскому штабу. Хотелось бы, чтобы Поветкин провел еще один большой бой и одержал в нем победу. Если у Саши появится возможность продвинуться к бою за титул чемпиона мира, он ей обязательно воспользуется.