Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда Боб Арум уверен, что у его подопечного больше шансов победить в бою с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором по правилам ММА.

— Макгрегор — отличный спортсмен. Но он не боксер. Он из мира ММА, — приводит слова Боба Арума BoxingScene. - Давайте проверим это. Кроуфорд и Макгрегор могут подраться в октагоне и через три месяца провести реванш на ринге. Теренс Кроуфорд — крутой чувак, у него есть опыт борьбы. Он не такой, как Флойд Мейвезер, он не потерялся бы в клетке. Кроуфорд — борец мирового класса. Не удивлюсь, если Кроуфорд победит Макгрегора в бою по правилам ММА. Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор. У нас есть план. Посмотрим, что из этого выйдет.