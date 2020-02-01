Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Менеджер Кроуфорда: «Макгрегор — отличный спортсмен. Но он не боксер»

14:08
Теги:

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда Боб Арум уверен, что у его подопечного больше шансов победить в бою с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором по правилам ММА.

— Макгрегор — отличный спортсмен. Но он не боксер. Он из мира ММА, — приводит слова Боба Арума BoxingScene. - Давайте проверим это. Кроуфорд и Макгрегор могут подраться в октагоне и через три месяца провести реванш на ринге. Теренс Кроуфорд — крутой чувак, у него есть опыт борьбы. Он не такой, как Флойд Мейвезер, он не потерялся бы в клетке. Кроуфорд — борец мирового класса. Не удивлюсь, если Кроуфорд победит Макгрегора в бою по правилам ММА. Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор. У нас есть план. Посмотрим, что из этого выйдет.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир