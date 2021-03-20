Менеджер Ковалева отрицает вину боксера в употреблении допинга

Команда экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева имеет на руках все документы, доказывающие невиновность боксера в намеренном применении допинга.

«Мы разбираемся в ситуации. VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) назначила шесть тестирований, — цитирует РИА Новости менеджера россиянина Эгиса Климаса. — После отрицательных результатов во всех этих пробах ему сразу вернется лицензия. Два теста уже прошли, осталось еще четыре. Это вообще не по его вине. У нас есть все доказательства, вся документация. Идет ли речь о завершении карьеры? Нет, куда завершать? Рано!».

Ковалев 30 января должен был провести поединок с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой.

Появилась информация, что 37-летний Ковалев провалил два теста на синтетический тестостерон.