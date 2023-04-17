Менеджер Чжан Чжилэя: «Мы завершим карьеру Деонтея Уайлдера»

Терри Лейн, менеджер обладателя временного титула по версии WBO Чжан Чжилэя (25-1), выразил уверенность, что следующий поединок китайский боксер проведет либо против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), либо против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Я считаю, что Чжилэй — лучший супертяжеловес в мире, — сказал Лейн Sky Sports. — Тот, кто думает иначе, вряд ли обращал на него внимание. Есть ли супертяжеловес, у которого было бы лучшее резюме за последний год? Он победил [Филипа] Хрговича, но ему не подняли руку. Он просто проехался по Джо Джойсу.

Нам отказали Энтони Джошуа, [Дерек] Чисора и [Диллиан] Уайт. Они не хотят с нами драться, так что их мы не учитываем. Чжилэй нанесет физическую травму и завершит карьеру Деонтея Уайлдера. Никто не хочет проводить с нами бой, так кто же остается? [Александр] Усик и Тайсон Фьюри».

15 апреля в Лондоне Чжилэй победил Джо Джойса (15-1) техническим нокаутом в шестом раунде.