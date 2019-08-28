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Менеджер Бивола заявил о желании боксера объединить титулы

10:49
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол хотел бы объединить титулы, заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

— Бивол давно уже заинтересован в объединении титулов, — цитирует Корнилова ТАСС. — Но он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности. Говорят об объединениях все, но Бивол сейчас может выступить с любым соперником на любом из телеканалов, особенно если бой достаточно серьезный и интересный.

Бивол выиграл все 16 поединков (11 нокаутов) на профессиональном ринге. В последнем бою он победил американца Джо Смита. В полутяжелом весе поясами по версии других организаций обладают Сергей Ковалев, Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6806882

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