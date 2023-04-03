Менеджер Бивола рассказал, когда может состояться бой с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), надеется, что поединок с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) состоится в конце года.

«Бивол должен вернуться на ринг в июне. Есть несколько вариантов, с кем провести бой, — приводит слова Корнилова The Ring. — После следующего боя мы будем надеяться, что поединок с Бетербиевым за статус абсолютного чемпиона все-таки состоится. Это самый громкий бой в мире, потому что они оба непобежденные и находятся в списке лучших бойцов pound-for-pound».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.