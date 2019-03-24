Менеджер Бивола: "Дмитрий готов провести бой с Ковалевым в августе"

Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол готов провести бой со своим соотечественником Сергеем Ковалевым. Об этом заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов. Ковалев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO.

- Бивол готов встретиться с Ковалевым в августе, - цитируют Корнилова "РИА Новости". - Это на сегодняшний день самый большой бой, который может произойти в полутяжелом весе.

Ранее Ковалев предложил Биволу встретиться на ринге после того, как россиянин победил Джо Смита.