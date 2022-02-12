Мехонцев: «Исмаилов выиграет у Дуродолы, только если нигериец выйдет на ринг после пьянки»

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев поделился мнением о предстоящем поединке бойца ММА Магомеда Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы по правилам бокса.

«Магомед — хороший боец, но Дуродола — хороший борец. Я тренировался с ним в одном зале. Он постоянно приходил к тяжеловесам, к полутяжеловесам, работал там спарринг-партнером. То есть он жил за счет того, что он вставал в спарринги, ему платили за это деньги. Его профессия — это бокс, он этим живет и зарабатывает.



Удачи Магомеду. Тут неважно — высокий ты или низкий. Тут важно — умеешь ты боксировать или нет. Магомед если научится за две недели боксировать, то, может, сможет конкурировать с Дуродолой. Был бы он моим братом, я бы ему сказал, что ни в коем случае не надо. Голова не предназначена для того, чтобы по ней били. Такие атлеты под 100 кг будут ему по голове лупить. Да, он попытается подойти ближе, не давать наносить по себе жесткие удары. Сможет ли Исмаилов победить? Только если Дуродола будет тяжело болен. Или после хорошей пьянки с похмелья, тогда может быть», — приводит РЕН ТВ слова Мехонцева.

Поединок Исмаилова и Дуродолы станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 25 февраля в Москве. Сегодня стало известно, что в продажу поступили билеты на мероприятие.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.