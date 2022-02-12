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Сегодня, 15:57

Мехонцев рассказал, чего ждет от дебютного поединка Марка Петровского в профессионалах

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев рассказал, чего ждет от дебютного поединка Марка Петровского в профессиональном боксе.

«Марк — молодой боксер. Уже успешный, завоевал титул чемпиона мира в прошлом году. Большой, сильный, здоровый. У него хороший удар. Я не думаю, что на первый бой ему дадут проспект, который поведет его к вершине. Я думаю, что это будет середнячок, которого Марк сможет одолеть.

Я думаю, что Марк справится. Должно быть интересно. Я думаю, что достойный соперник окажет ему достойное сопротивление, но я думаю, что Марк справится», — приводит РЕН ТВ слова Мехонцева.

В 2021 году Петровский стал чемпионом России и мира по боксу. На его счету 24 победы (3 нокаутом) и 8 поражений в любительском боксе. Первый профессиональный поединок 23-летний спортсмен проведет кенийца Коллинса Ойяла на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 25 февраля в Москве. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Главным поединком станет бой Магомеда Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Сегодня в продажу поступили билеты на турнир.

Источник: https://ren.tv/news/sport/938608-bokser-mekhontsev-rasskazal-chto-zhdet-ot-debiuta-petrovskogo-na-ringe
Бокс
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