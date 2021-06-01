Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказал мнение, что у блогера Логана Пола нет шансов в бою с Флойдом Мейвезером.

— Это мероприятие не имеет к спорту никакого отношения. Это не спорт, а шоу. Там, где я родился, это называется порнографией, — цитирует Мехонцева «РБ Спорт». — Не совсем правильно, что в подобных шоу баснословные деньги. Раньше такого не было. Не хочу быть тем, кто говорит «Эх, а вот раньше...», но не собираюсь смотреть эту порнуху, потому что неохота рано вставать.

— Некоторые боксеры, включая Майка Тайсона, говорят, что блогеры приводят новых болельщиков, которые раньше ничего не знали о боксе.

— Если говорить об этом аспекте, то может быть. Все равно бокс — чистый и культурный вид спорта. Он никогда не страдал от недостатка фанатской базы. Есть ММА, но ничто не может перебить бокс. Самые высокие гонорары у боксеров.

— Говорят, что Пол получит 20 миллионов долларов за бой.

— Дай бог, чтобы купил себя здоровья и мозгов. Надеюсь, он восстановится. Нельзя сравнивать блогера с улицы и профессионального боксера, который был на вершине с 1998 года.

— Пол может весить в бою 86 килограммов, а Мейвезер не больше 72. Кроме того, Пол выше на 15 сантиметров.

— Пол — не боксер, а блогер, которому надо заниматься блогерством. Что касается, преимущества в 15 килограммов. У меня недавно был ремонт в квартире, я клал кафельную плитку на полу и на стенах. Кто лучше положит плитку: сильный, мощный, высокий и красивый, но кто совсем не умеет класть плитку? Или маленький неказистый, но кто уже 25 лет офигенно кладет плитку? По тому же принципу можно оценить этот бой. Победит тот, кто хорошо боксирует. Мейвезеру не нужно иметь два метра роста и 15 лишних килограммов, чтобы отмудохать Пола. Флойд знает, как, куда и когда бить. А Пол боксировал с двумя лохами типа самого себя. Профессионал побьет лоха. Это неправильно. Если бы они бегали наперегонки, Пол бы чувствовал разочарование из-за проигрыша, а здесь его просто отдолбят.

— Считаете, что Мейвезер будет его серьезно бить?

— Конечно, Мейвезер его нокаутирует. Вы думаете, среди боксеров есть хорошие ребята, которые кого-то жалеют? То же самое было с Макгрегором. Мейвезер просто вышел и избил лоха, нокаутировал его. Повезло, что все так хорошо закончилось — Макгрегор ходит и улыбается. Бывают, что в ринге люди умирают. Это очень серьезное мероприятие, и неправильно, когда профессионал избивает лоха. Пусть он и блогер.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боксерского боя между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом. Поединок состоится 6 июня в Майами.

44-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году с рекордом по соотношению побед и поражений — 50-0. В декабре 2018-го американец в выставочном бою нокаутировал в первом раунде японского кикбоксера Теншина Насукаву.

26-летний Логан Пол участвовал только в одном профессиональном бою, в котором он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года.