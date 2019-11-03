Медобследование не выявило проблем со здоровьем у Ковалева

Медобследование не выявило у российского боксера Сергея Ковалева проблем со здоровьем, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Ранее Ковалев уступил Саулю Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой завершился нокаутом в 11-м раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.

— Никаких проблем нет. Со здоровьем все хорошо, — отмечается в сообщении.