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Медобследование не выявило проблем со здоровьем у Ковалева

3 ноября 2019, 23:59
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Медобследование не выявило у российского боксера Сергея Ковалева проблем со здоровьем, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Ранее Ковалев уступил Саулю Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой завершился нокаутом в 11-м раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.

— Никаких проблем нет. Со здоровьем все хорошо, — отмечается в сообщении.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7076466

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