Медобследование не выявило проблем со здоровьем у Ковалева
3 ноября 2019, 23:59
Медобследование не выявило у российского боксера Сергея Ковалева проблем со здоровьем, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.
Ранее Ковалев уступил Саулю Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой завершился нокаутом в 11-м раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.
— Никаких проблем нет. Со здоровьем все хорошо, — отмечается в сообщении.
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