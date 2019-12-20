Мчуну перевесил Лебедева. Разница почти незаметна

Состоялось взвешивание Дениса Лебедева и Табисо Мчуну перед их очным поединком, сообщает «РИА Новости». Вес Лебедева составил 90,5 кг, Мчуну — 90,6 кг.

Боксеры проведут бой 21 декабря в Красноярске. На кону — титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Лебедев провел на профессиональном ринге одержал 32 победы (23 нокаутом) и потерпел 2 поражения. На счету Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и 5 поражений.