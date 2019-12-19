Майки Гарсия и Джесси Варгас официально объявили о бое

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Майки Гарсия узнал дату своего следующего поединка.

Американец вернется в ринг 29 февраля 2020 года. Против него выйдет Джесси Варгас, сообщает ESPN.

Для Гарсии бой против Варгаса станет вторым в рамках полусреднего дивизиона. В марте текущего года он предпринимал попытку стать чемпионом мира в пятой весовой категории, но Эррол Спенс победил Гарсию единогласным решением судей.