Майк Тайсон высказался о смерти Марвина Хаглера

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о смерти легендарного боксера Марвина Хаглера.

«Он был одним из лучших воинов в спорте. Соболезнования семье. Хаглера будет не хватать», — написал Тайсон в Twitter.

Хаглер выступал в средней весовой категории, был абсолютным чемпионом мира (по версии WBC, 1980—1987; по версии WBA, 1980-—1987; по версии IBF, 1983—1987). Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти 7 лет.

Провел 67 боев на профессиональном ринге. В его активе 62 победы (52 нокаута) при трех поражениях и двух ничьих.