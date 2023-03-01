Майк Тайсон: «Усик не может вечно бегать от Фьюри»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не сможет весь бой убегать от чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Он [Усик] не может бегать вечно, — отметил Тайсон iD Boxing. — Фьюри зажмет его в углу, нанесет несколько ударов и в конце концов сделает ему больно. Он [Усик] будет бегать весь бой. Но он должен остановиться и начать драться.

В какой-то момент боя ему придется остановиться и начать драться. Он не может бегать и боксировать весь поединок — судьи не отдадут ему победу решением. Они хотят увидеть бой".

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться в конце апреля.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.