Майк Тайсон: «Кас Д'Амато был прав, я величайший в истории»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что он величайший боксер в истории.

«Он [Кас Д'Амато] был прав — я величайший в истории. Чтобы стать великим, сначала нужно быть дураком и совершать ошибки. Не падайте духом, ведь так легко впасть в уныние и сдаться. Мне ничего не давалось легко, но я не сдавался», — сказал Тайсон в подкасте Hotboxin'.

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду (35-10).