Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Абсолютный экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон готов вернуться на ринг ради благотворительности. 53-летний хочет помочь бездомным и наркозависимым.

— Я надевал перчатки на прошлой неделе. Это было тяжело, мое тело действительно измучено и очень болело от ударов в перчатках, — сказал Тайсон во время прямого эфира в Instagram. — Я тренируюсь и пытаюсь выйти на ринг. Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму. Хочу пойти в спортзал и прийти в форму, чтобы иметь возможность устроить три-четыре боя для благотворительных организаций. Многие помогают таким бездомным и наркозависимым.