Майк Тайсон: «Усик любому доставит проблем»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) очень умен, а его стиль неудобен для любого бойца.

«Усик любому доставит проблем. Он очень умный, смышленый и неудобный. Усик — сложный бой для любого бойца», — приводит слова Тайсона Boxing Social.