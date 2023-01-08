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Майк Тайсон: «Усик любому доставит проблем»

Майк Тайсон считает, что Усик любому доставит проблем
Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) очень умен, а его стиль неудобен для любого бойца.

«Усик любому доставит проблем. Он очень умный, смышленый и неудобный. Усик — сложный бой для любого бойца», — приводит слова Тайсона Boxing Social.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.
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