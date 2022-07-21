Майк Тайсон: «Я всегда говорю людям, что деньги не сделают их счастливыми»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что наличие больших денег — это не признак счастья. По мнению Тайсона, деньги — это ложное чувство безопасности.

«Для меня деньги ничего не значат, — приводит слова Тайсона The New York Post. — Я всегда говорю людям, которые думают, что деньги сделают их счастливым: «Когда у тебя много денег, ты можешь не рассчитывать, что кто-то полюбит тебя». Как я признаюсь тебе в любви, если у тебя на счету 500 миллионов долларов? Деньги — это ложное чувство безопасности. Ты веришь, что ничего плохого не произойдет. Ты не веришь, что банковская система может рухнуть».

Ранее Тайсон говорил, что за 15 лет потратил 500 миллионов долларов.

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.