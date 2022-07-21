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Сегодня, 10:20

Майк Тайсон рассказал, как чувствовал, что скоро умрет

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон во время разговора о травмах и зависимостях заявил, что, когда он смотрит в зеркало, чувствует, что его жизнь приближается к концу.

«Однажды мы все умрем. Когда я смотрю в зеркало и вижу на лице маленькие точки, то говорю себе: «Воу. Значит, мой срок годности подходит к концу. Очень скоро», — приводит слова Тайсона The New York Post.

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году — бой закончился вничью.

Майк Тайсон
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