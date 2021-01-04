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Майк Тайсон провел спарринг в клетке для ММА. Видео

13:35
Майк Тайсон. Фото Instagram
Майк Тайсон. Фото Instagram
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон провел спарринг в кейдже для ММА. Видео в Instagram выложил тренер зала Kings MMA Рафаэль Кордейро, работающий с Тайсоном.

Спарринг-партнером Тайсона был боксер-профессионал Майк Расселл (4-1), который помогал Майку готовиться к выставочному бою с Роем Джонсом.

Поединок между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом состоялся 28 ноября и завершился вничью. Тайсон в 2021 году планирует продолжать проводить выставочные бои.

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