Майк Тайсон провел спарринг в клетке для ММА. Видео
13:35
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон провел спарринг в кейдже для ММА. Видео в Instagram выложил тренер зала Kings MMA Рафаэль Кордейро, работающий с Тайсоном.
Спарринг-партнером Тайсона был боксер-профессионал Майк Расселл (4-1), который помогал Майку готовиться к выставочному бою с Роем Джонсом.
Поединок между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом состоялся 28 ноября и завершился вничью. Тайсон в 2021 году планирует продолжать проводить выставочные бои.
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