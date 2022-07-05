Майк Тайсон признался, что боксировал с Роем Джонсом под галлюциногенными грибами

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сообщил, что он бы даже не стал выходить в ринг против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего, если бы не принял «волшебные грибы».

«Я не принимаю [грибы], чтобы сбежать от реальности. Они помогают мне в тренировках, помогают мне лучше боксировать, — отметил Тайсон в подкасте The Pivot. — Когда я под ними дерусь, то просто не чувствую ударов. Это какое-то волшебное дерьмо. Видели, как я боксировал с Роем Джонсом? Да, я был под грибами. Драться без грибов? С ума сошли? Еще нужно немного травки. Я так зол, что не знал об этих грибах будучи профессиональным боксером».

Тайсон дрался с Джонсом в ноябре 2020 года. Поединок закончился ничейным результатом.