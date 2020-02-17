Майк Тайсон ответил Уайлдеру, который заявил, что побил бы его молодого

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон ответил на дерзкое заявление чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Он подчеркнул, что однозначно победил бы молодого Тайсона в его лучшей форме.

— Я не знаю, побил бы я его или нет, — приводит Boxingscene ответ Тайсона. — Мне нравится, что он так думает. Потому что я думаю похожим образом. Он должен так думать, потому что он чемпион мира в тяжелом весе, а это нечто особенное.

Напомним, что 23 февраля в Лас-Вегасе Уайлдер проведет титульный бой-реванш с Тайсоном Фьюри. Их предыдущий поединок в 2018 года завершился ничьей.