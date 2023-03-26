Майк Тайсон назвал своего любимого действующего бойца

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) — его любимый действующий боксер.

«Он всегда стабильно агрессивен и выбрасывает много ударов. Никто не смог его потрясти. Бенавидес — мой любимый боец, потому что его все боятся. Никто не хочет с ним драться», — сказал Тайсон ES News.

Ранее «Железный Майк» заявил, что он также боялся бы выйти против «Мексиканского монстра» на бой, если был бы в его дивизионе.

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.