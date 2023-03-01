Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:33

Майк Тайсон назвал самого сильного панчера в истории супертяжелого веса

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Джордж Форман.
Фото Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что другой бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман (76-5) является самым жестким панчером в истории супертяжелого веса.

«Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории. Я даже не могу представить себе никого, кто бы мог с ним в этом тягаться. Никого, у кого была бы хоть примерно такая же мощь во всех этих удара», — считает Тайсон FightCamp.

Форман завершил карьеру в 1997 году, проиграв Шеннону Бриггсу (80-6) решением судей (114 — 114, 112 — 116, 113 — 117).

Бокс
Майк Тайсон
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Флойд Мейвезер — Микуру Асакура: видеообзор боя Super Rizin
«Дрозд подкаст» с Кудряшовым
Сэндхаген — Ядонг. Видеообзор боя UFC Vegas 60
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Девин Хейни дал прогноз на бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса

Майк Тайсон: «Усик не может вечно бегать от Фьюри»
Новости
RSS RSS
Все новости