Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) назвал чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0) лучшим боксером современности.

«Шугар Рэй Леонард дал возможность зарабатывать большие деньги бойцам меньших весовых категорий. Никто из них не зарабатывал до появления него [Леонарда] и Дюрана. Но сейчас Теренс Кроуфорд, лучший боец в мире, не может продать и 5 тысяч билетов, а Райан Гарсия, который популярен благодаря своим видеороликам в сети, собирает целую арену», — сказал Тайсон в интервью Joe Budden TV.

Кроуфорд и Эррол Спенс (28-0) должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.