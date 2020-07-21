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Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой в сентябре

18:57
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Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс ведут переговоры о поединке в 2020 году, сообщает ТАСС. Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. На счету 54-летнего американца 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландцу Кевину Макбрайду

50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел девять поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9019035

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