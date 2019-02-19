Майк Тайсон хотел заплатить 10 тысяч долларов, чтобы подраться с гориллой

Легендарный боксер Майк Тайсон в молодости хотел подраться с гориллой. Эту историю рассказал сам спортсмен в интервью The Sun.

Случай произошел в 1986 году, когда Тайсону было 20 лет. Он прогуливался по зоопарку в Нью-Йорке и обратил внимание на клетку с гориллами. Там один из самцов вел себя агрессивно по отношению к остальным и гонял их. Тайсон нашел директора зоопарка и предложил ему 10 тысяч долларов за возможность войти в клетку и подраться с гориллой, чтобы "преподать ему урок". Однако директор отказался от этой идеи.