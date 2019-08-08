Майк Тайсон: "Для сдачи допинг-тестов я использовал мочу своей жены и детей"

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров. Он признался, что использовал для сдачи анализов не свою мочу.

– Сначала я использовал мочу своей жены, – цитирует ESPN Тайсона. – Однажды она сказала мне: "Когда результаты станут известны, они скажут тебе, что ты забеременел". Поэтому я подумал, что лучше использовать мочу своих детей. Как я ускользал от наблюдения допинг-офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались.