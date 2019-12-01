Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Матиас провел первый бой после рокового поединка с Дадашевым

20:32

Пуэрториканец Субриэль Матиас впервые вышел на ринг после боя с россиянином Максимом Дадашевым. Его соперником стал Джонатан Хосе Энис. Матиас победил в пятом раунде нокаутом. На его счету 15 побед нокаутом в 15 боях.

Бой Дадашева с Матиасом состоялся в США 19 июля. Поединок за звание претендента на пояс IBF был остановлен в 11-м раунде. Дадашева после боя доставили в больницу с отеком мозга. Через несколько дней он скончался.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир