Матиас провел первый бой после рокового поединка с Дадашевым

Пуэрториканец Субриэль Матиас впервые вышел на ринг после боя с россиянином Максимом Дадашевым. Его соперником стал Джонатан Хосе Энис. Матиас победил в пятом раунде нокаутом. На его счету 15 побед нокаутом в 15 боях.

Бой Дадашева с Матиасом состоялся в США 19 июля. Поединок за звание претендента на пояс IBF был остановлен в 11-м раунде. Дадашева после боя доставили в больницу с отеком мозга. Через несколько дней он скончался.