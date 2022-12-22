Matchroom Boxing подписала контракт с Мухаммедом Али

Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подписала контракт с перспективным 18-летним британским боксером Мухаммедом Али. Он дебютирует на профессиональном ринге в 2023 году, сообщает The Independent.

«Моя цель — титул чемпиона. Сперва я выиграю титул, а затем стану абсолютным чемпионом. Обещаю, что вы увидите в моем исполнении нечто особенное», — приводит слова Али NoSmokeBoxing.

Али имеет в любительском боксе рекорд 38-5, он трижды становился чемпионом Великобритании. Боксер выступает в легчайшем весе.