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Машьянов: «Бивол заказывает музыку в дивизионе, но никто не хочет с ним «танцевать»

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Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов озвучил сроки, когда его подопечный вернется на ринг.

«Скорее всего, Бивол подерется во второй половине года. Сентябрь или позже, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Машьянова. — Соперниками могут быть Артур Бетербиева или Канело. Мы хотели провести бой летом, но не смогли найти оппонентов. Не готовы люди. Отказываются от миллиона долларов. У каждого свои причины, но в большей степени не хотят проигрывать, терять резюме. С одной стороны Дима — лидер дивизиона и заказывает музыку, а с другой — «танцевать» никто не хочет. Мало желающих».

32-летний Бивол (21-0) в последний раз дрался в ноябре 2022 года, победив мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей. Ранее в том же году Бивол победил Сауля «Канело» Альвареса.

«Канело говорит, что обязательно будет реванш. Артур готов драться, но не сейчас. Не все зависит от желания Бетербиева. Люди, которые его ведут, не готовы отпустить Артура на DAZN. При этом Top Rank и ESPN не могут обеспечить его деньгами. Может, договорятся. Бой (Бивола и Бетербиева) в любом случае недешевый. Все это понимают. Думаю, что драться на ESPN за «копейки» никому не интересно. DAZN готов заплатить деньги, которые стоит бой за звание абсолютного чемпиона. Я считаю, что Артур должен был зарабатывать за свои защиты титулов минимум в пять раз больше, чем он получает сейчас», — сказал Машьянов.

Источник: mma.metaratings.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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