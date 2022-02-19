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Сегодня, 21:21

Марк Урванов не сумел стать претендентом на титул чемпиона мира WBA

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Марк Урванов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 58,97 кг. В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он проиграл венесуэльцу Анхелю Родригесу решением судей.

Счет судей: 115-113 (Родригес), 116-112 (Урванов) и 116-112 (Родригес).

В послужном списке Урванова теперь 20 побед (10 нокаутом), три поражения, одна ничья.

В активе 34-летнего Родригеса 20 побед (10 нокаутом), одно поражение.

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