Мануэль Чарр поблагодарил Путина за помощь Сирии

Регулярный чемпион мира по версии WBA, ливанский боксер Мануэль Чарр выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за усилия по восстановлению мира в Сирии, информирует РИА Новости.

– Все знают, что я люблю Россию. Это прекрасная страна. Россия поддерживает Сирию. Хочу поблагодарить Путина и российских солдат за то, что они делают. Я люблю Россию, – цитирует Чарра РИА Новости.

34-летний спортсмен родился в Бейруте. Выступал за Германию, где выиграл 31 бой и четыре раза проиграл.

Мануэль Чарр вызвал на бой Владимира Кличко