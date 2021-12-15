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Максим Топор Щербаков и Денис Большой Папа Вильданов подрались на пресс-конференции

17:32

Боец Макс Топор (Максим Щербаков) подрался с Большим Папой (Денисом Вильдановым) на пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге».

Драка между бойцами состоялась на представлении пар. По-видимому, спортсмены решили не дожидаться самого поединка, а приступить к схватке уже сейчас.

Никто из присутствующих не рискнул разнять бойцов.

«Он убежал куда-то», — сказал после драки Макс Топор.

Еще перед началом драки Вильданов заявил, что на самом деле очень хотел бы сразиться с Михаилом Кокляевым.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира 17 декабря, который состоится 17 декабря в Самаре.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/915848-maks-topor-podralsia-s-bolshim-papoi-na-press-konferentsii-pered-boem

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