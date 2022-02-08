«Не выдержал мощи»: Макс Топор о спарринге и бое с Новоселовым

Боец поп-MMA Максим (Топор) Щербаков прокомментировал свой спарринг с боксером Максимом Новоселовым и проигрыш ему в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на фоне обвинений в «сливе» поединка.

«Друзья, все вы прекрасно видели видео со спаррингов с Максом Новоселовым. Это было при подготовке к бою с Большим Папой. Я с ним спарринговал, падал от его тяжелых ударов. На видео это видно. В принципе точно также я не выдержал его физической мощи от ударов в нашем с ним бою. Собственно получилось так, что я проиграл, по сути, точно также, как и незадолго до боя проиграл в спарринге», — объяснил Топор РЕН ТВ.

Напомним, что бой между Щербаковым и Новоселовым состоялся 28 января. Соперник дважды отправлял Топора в настил. В результате поединок завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Сразу после этого боя наставник Щербакова Альберт Кармазян избил его на глазах у его жены и друзей. Он обвинил бойца в том, что тот «слил» поединок, а после этого сломал ему нос.