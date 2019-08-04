12:33 | Бокс — Профессиональный

Максим Дадашев похоронен

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В воскресенье в Петергофе состоялась церемония захоронения российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США 23 июля после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом на 29-м году жизни.

Дадашев был похоронен по мусульманскому обряду и погребен на городском кладбище Петергофа.

 

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