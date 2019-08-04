Максим Дадашев похоронен

В воскресенье в Петергофе состоялась церемония захоронения российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США 23 июля после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом на 29-м году жизни.

Дадашев был похоронен по мусульманскому обряду и погребен на городском кладбище Петергофа.

Поминальная молитва (или джаназа-намаз) на церемонии прощания с Максимом Дадашевым pic.twitter.com/o6ZQindiio — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) August 4, 2019

В Петергофе проходит церемония прощания с Максимом Дадашевым. Видео

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