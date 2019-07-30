Максим Дадашев будет похоронен 1 или 2 августа

Стала известна примерная дата похорон российского боксера Максима Дадашева, который погиб после боя.

Как сообщает "Комсомольская правда", жена спортсмена почти закончила сбор всех документов, которые нужны для перевозки тела спортсмена в Санкт-Петербург. . Примерная дата похорон Максима Дадашева - 1 или 2 августа. Точная дата будет названа позднее.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Ранее сообщалось, что тело боксера не могут доставить в Россию из-за отсутствия документов.