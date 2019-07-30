03:12 | Бокс — Профессиональный

Максим Дадашев будет похоронен 1 или 2 августа

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Стала известна примерная дата похорон российского боксера Максима Дадашева, который погиб после боя.

Как сообщает "Комсомольская правда", жена спортсмена почти закончила сбор всех документов, которые нужны для перевозки тела спортсмена в Санкт-Петербург. . Примерная дата похорон Максима Дадашева - 1 или 2 августа. Точная дата будет названа позднее.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Ранее сообщалось, что тело боксера не могут доставить в Россию из-за отсутствия документов.

 

 

Дополнительная информация

https://www.spb.kp.ru/daily/27008/4070673/

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