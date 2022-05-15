Бабанин о возвращении Тищенко в бокс: «Сделает свое дело на отлично»

Боксер Максим Бабанин прокомментировал возвращение двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко в бокс.

27 мая в Омске на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Тищенко проведет поединок против венесуэльца Нехомара Сермено.

«Ну, это Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион наш. Он просто давно не боксировал и хочет, наверное, не знаю, может быть, бокс не дает ему спокойно жить, и он захотел себя проверить спустя столько времени. Я думаю, что подобрали ему специально такого соперника, чтобы прочувствовать ринг, так как он долго не выходил. Я знаю, что он проходил сбор в Кисловодске со сборной России вместе, поэтому я думаю, что он готов сделать свое дело на отлично», — приводит слова Бабанина РЕН ТВ.

Главным событием боксерского вечера в Омске 27 мая станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.