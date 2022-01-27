Макс Топор зачитал стихотворение «Галера жизни» перед схваткой с Новоселовым

Российский боец Максим Щербаков по прозвищу Макс Топор прошел процедуру взвешивания перед вечером бокса на РЕН ТВ.

На ней он зачитал популярный стих «Галера жизни», внеся в текст свои небольшие правки.

«Я буду плыть, ведь жизнь — это движение.

Так значит полный вперед!

Как часто победы сменяют поражения.

Словно пламя и лед.

И на этом турнире я закалю свою волю,

Или сломаю хребет», — процитировал Щербаков.

Начало трансляции на РЕН ТВ — в 23.00. Каждый бой достоин сольной истории, не пропустите!