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Сегодня, 17:20

Макс Топор зачитал стихотворение «Галера жизни» перед схваткой с Новоселовым

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский боец Максим Щербаков по прозвищу Макс Топор прошел процедуру взвешивания перед вечером бокса на РЕН ТВ.

На ней он зачитал популярный стих «Галера жизни», внеся в текст свои небольшие правки.

«Я буду плыть, ведь жизнь — это движение.
Так значит полный вперед!
Как часто победы сменяют поражения.
Словно пламя и лед.
И на этом турнире я закалю свою волю,
Или сломаю хребет», — процитировал Щербаков.

Начало трансляции на РЕН ТВ — в 23.00. Каждый бой достоин сольной истории, не пропустите!

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/932812-maks-topor-prevratilsia-v-poeta-pered-vecherom-boksa-na-ren-tv
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