Макс Топор зачитал стихотворение «Галера жизни» перед схваткой с Новоселовым
Российский боец Максим Щербаков по прозвищу Макс Топор прошел процедуру взвешивания перед вечером бокса на РЕН ТВ.
На ней он зачитал популярный стих «Галера жизни», внеся в текст свои небольшие правки.
«Я буду плыть, ведь жизнь — это движение.
Так значит полный вперед!
Как часто победы сменяют поражения.
Словно пламя и лед.
И на этом турнире я закалю свою волю,
Или сломаю хребет», — процитировал Щербаков.
Начало трансляции на РЕН ТВ — в 23.00. Каждый бой достоин сольной истории, не пропустите!
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