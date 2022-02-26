Макс Топор прокомментировал поражение от бывшего тренера

Российский боец Максим Щербаков, известный как Макс Топор, прокоментировал поражение от бывшего тренера Альберта Кармазяна. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

«Тренироваться больше, становиться лучше, сильнее. Надеюсь, мы показали зрителям хорошее шоу. В принципе, мы всё это делаем по большей части для вас, для того чтобы вы могли насладиться настоящим характером, настоящими боями.

Конечно, для меня он очень неудобный соперник, но тем не менее сделал все что мог. Любое противостояние среди мужчин, оно укрепляет, потому что мы друг другу доказываем, отстаиваем каждый свою правду, закаляем ее, закрепляем в бою, тем самым рождая новые шрамы на теле и рубцуя шрамы эмоциональные, выстраивая мосты дружбы и доверия, доказывая таким вот путем", — приводит РЕН ТВ слова Щербакова.