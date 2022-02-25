Макс Топор проиграл своему бывшему тренеру на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боец Максим Щербаков, известный как Макс Топор, техническим нокаутом в третьем раунде проиграл на голых кулаках своему бывшему тренеру Альберту Кармазяну.

Бой прошел в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

28 января Топор провел боксерский бой против Максима Новоселова. Щербаков проиграл нокаутом во втором раунде, а в раздевалке его ударил тренер Кармазян, который счел, что его подопечный сдал поединок.

Главным событием турнира станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреважду Дуродолой по правилам бокса. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».