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Сегодня, 22:28

Макс Топор пообещал устроить настоящее шоу в бою с Кармазяном

Российский боец Максим Щербаков, известный как Макс Топор, поделился ожиданиями перед боем на голых кулаках против своего бывшего тренера Альберта Кармазяна.

«Встречаем своих друзей, гостей, семью — всех, кто пришел сегодня за нас поболеть. Настрой боевой, сегодня наш вечер, собрались наши телезрители дорогие, для того, чтобы мы закатили настоящую рубку, настоящее шоу. Сделаем все возможное, чтобы вас порадовать», — приводит слова Щербакова РЕН ТВ.

Топор и Кармазян проведут кулачный бой сегодня, 25 февраля, в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреважду Дуродолой по правилам бокса.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени. Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Источник: https://ren.tv/news/sport/944142-maks-topor-priekhal-na-boi-s-trenerom-zritelei-ren-tv-zhdet-rubka
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