Макгрегор поздравил Руиса и вспомнил о прочности мексиканского подбородка

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил мексиканского боксера Энди Руиса, нокаутировавшего британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе.

- Я на собственном опыте знаю прочность мексиканского подбородка. Они поднимаются с пола, как в триллерах. Пока это не конец (боя) против мекисканца, это еще не конец. Благослови их Бог. Поздравляю, Энди Руис», - написал Макгрегор в своём Твиттере.

I know first hand the toughness of the Mexican chin.

They come up off the floor like something out of thriller.

It is never over until it’s over with the Mexicans.

God bless them.

Congrats Andy Ruiz. pic.twitter.com/8Vquwjny6z — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 июня 2019 г.

Мексиканский боксер отправил своего оппонента в нокаут в седьмом раунде. До этого британец побывал в нокдауне в третьем раунде. После одного из нокдаунов в седьмой трехминутке рефери остановил поединок.