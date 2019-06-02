07:06 | Бокс — Профессиональный

Макгрегор поздравил Руиса и вспомнил о прочности мексиканского подбородка

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил мексиканского боксера Энди Руиса, нокаутировавшего британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе.

- Я на собственном опыте знаю прочность мексиканского подбородка. Они поднимаются с пола, как в триллерах. Пока это не конец (боя) против мекисканца, это еще не конец. Благослови их Бог. Поздравляю, Энди Руис», - написал Макгрегор в своём Твиттере.

 

Мексиканский боксер отправил своего оппонента в нокаут в седьмом раунде. До этого британец побывал в нокдауне в третьем раунде. После одного из нокдаунов в седьмой трехминутке рефери остановил поединок.

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