Махмудов победил Мамонтова техническим нокаутом на вечере бокса в Сочи

Российский боксер Шахабас Махмудов техническим нокаутом победил соотечественника Павла Мамонтова в бою весовой категории до 66,7 кг предварительного карда вечера бокса в Сочи.

Мамонтов, трижды побывав в нокдауне на протяжении третьего и четвертого раундов, отказался от продолжения боя. Для Махмудова это восьмая победа на профессиональном ринге в восьми боях.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.